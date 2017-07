Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

30,163 EUR +1,51% (29.06.2017, 12:00)



ISIN METRO-Aktie:

DE0007257503



WKN METRO-Aktie:

725750



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

MEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol METRO-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil METRO GROUP:



Die METRO GROUP (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) zählt zu den bedeutendsten internationalen Handelsunternehmen. Sie erzielte im Geschäftsjahr 2015/16 einen Umsatz von rund 58 Mrd. Euro. Das Unternehmen ist in 29 Ländern an mehr als 2.000 Standorten tätig und beschäftigt rund 220.000 Mitarbeiter. Die Leistungsfähigkeit der METRO GROUP basiert auf der Stärke ihrer Vertriebsmarken, die selbständig am Markt agieren: METRO/MAKRO Cash & Carry - international führend im Selbstbedienungsgroßhandel, Media Markt und Saturn - europäischer Marktführer im Bereich Elektrofachmärkte und Real-Hypermärkte. (29.06.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Handelskonzerns METRO GROUP (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Das Oberlandesgericht Düsseldorf habe die bestehenden Anfechtungsklagen gegen eine Eintragung der geplanten Aufspaltung ins Handelsregister erwartungsgemäß abgewiesen, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Darüber hinaus habe METRO mit Genehmigung des Börsenzulassungsprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einen weiteren Erfolg auf dem Weg zur Konzernaufspaltung erlangen können. Bis Mitte Juli sollten die Aktien der neu zu gründenden METRO AG an der Börse notiert werden. Zudem sei das angestrebte Investment-Grade-Rating der beiden neuen Unternehmen nun ebenfalls erlangt worden. Mit den jüngsten Fortschritten sehe Chardron den Düsseldorfer Konzern auf einem guten Weg, die Aufspaltung planmäßig bis Mitte Juli durchführen zu können.Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die METRO-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 36 Euro bekräftigt. (Analyse vom 29.06.2017)