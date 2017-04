Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

29,397 EUR +0,91% (20.04.2017, 11:00)



ISIN METRO-Aktie:

DE0007257503



WKN METRO-Aktie:

725750



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

MEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol METRO-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil METRO GROUP:



Die METRO GROUP (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) zählt zu den bedeutendsten internationalen Handelsunternehmen. Sie erzielte im Geschäftsjahr 2014/15 einen Umsatz von rund 59 Mrd. EUR. Das Unternehmen ist in 29 Ländern an über 2.000 Standorten tätig und beschäftigt mehr als 220.000 Mitarbeiter. Die Leistungsfähigkeit der METRO GROUP basiert auf der Stärke ihrer Vertriebsmarken, die selbständig am Markt agieren: METRO/MAKRO Cash & Carry - international führend im Selbstbedienungsgroßhandel, Media Markt und Saturn - europäischer Marktführer im Bereich Elektrofachmärkte, und Real SB-Warenhäuser. (20.04.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - METRO-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Handelskonzerns METRO GROUP (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) charttechnisch unter die Lupe.Seit mindestens drei Jahren bewege sich die METRO-Aktie seitwärts. Die beschriebene Bewegungsarmut schlage sich in dicht beieinanderliegenden Bollinger Bändern nieder. Interessanterweise sei der Abstand der beiden Begrenzungen des Volatilitätsindikators in allen von den Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) historisch eng - eine Situation, die äußerst selten vorkomme. In der Vergangenheit sei diese Konstellation oftmals der Nährboden gewesen, um einen neuen nachhaltigen Trend zu etablieren. Diese Erwartungshaltung werde durch die gleitenden Durchschnitte der letzten 200 Tage bzw. 200 Wochen untermauert, die derzeit fast deckungsgleich seien (28,75 EUR vs. 28,77 EUR).Vor diesem Hintergrund würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt einen Anstieg über die Hochs bei gut 30 EUR als Signalgeber dafür definieren, dass das Papier die beiden Durchschnittslinien als Sprungbrett nach oben nutzen werde. Im Erfolgsfall dürfte das bisherige Jahreshoch bei 32,27 EUR nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zum Pendant des Jahres 2015 bei 34,81 EUR darstellen. Auf der Unterseite stehe dem Titel mit der angeführten Bastion aus den 200-Tage- sowie der 200-Wochen-Glättungen eine wichtige Haltezone zur Verfügung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.04.2017)Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:29,35 EUR +0,36% (20.04.2017, 10:52)