Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

15,685 EUR +0,35% (22.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

15,75 EUR +0,88% (22.02.2018, 18:22)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/16 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. EUR. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. Mehr Informationen unter www.metroag.de (22.02.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktie: Kräftiger Gewinnsprung - AktienanalyseDer Lebensmittelhändler METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) hat im Weihnachtsquartal einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie der Konzern mitgeteilt habe, seien unter dem Strich 232 Mio. Euro hängen geblieben, nach 124 Mio. Euro im Vorjahr. Die METRO-Aktie habe dennoch relativ unaufgeregt reagiert. Zum einen resultiere der Gewinnsprung in erster Linie aus niedrigeren Zinskosten und einer besseren Steuerquote. Zum anderen seien die übrigen Kennziffern weit weniger spektakulär ausgefallen. Zwar sei das operative Ergebnis um 7,6 Prozent auf 608 Mio. Euro gestiegen, im Vorjahr allerdings hätten Umbaukosten für die Supermarkttochter Real die Bilanz belastet. Zudem hätten die Umsätze nur leicht um 0,2 Prozent auf 10,11 Mrd. Euro zugelegt.Mehr als eine Seitwärtsbewegung ist der METRO-Aktie daher auch weiterhin kaum zuzutrauen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 07/2018)Börsenplätze METRO-Aktie: