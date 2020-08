Xetra-Aktienkurs MERKUR BANK-Aktie:

9,55 EUR (06.08.2020)



ISIN MERKUR BANK-Aktie:

DE0008148206



WKN MERKUR BANK-Aktie:

814820



Ticker-Symbol MERKUR BANK-Aktie:

MBK



Kurzprofil MERKUR BANK KGaA:



Die MERKUR BANK (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK) tritt seit Übernahme des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co AG im Oktober 2019 als MERKUR PRIVATBANK auf. Die rechtliche Umfirmierung erfolgt zur nächsten Hauptversammlung im Juni 2020. Die MERKUR PRIVATBANK ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit Filialen im süddeutschen Raum.



Rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus.



Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. Mit Übernahme des Bankgeschäftes der Bank Schilling & Co AG erreichte die MERKUR PRIVATBANK, die von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt wird, eine Bilanzsumme von über 2,3 Mrd. EUR. (07.08.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - MERKUR BANK-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":

Bereits öfter haben wir Sie im Rahmen unserer Publikationen auf die Aktie der Münchner MERKUR PRIVATBANK KGaA (ISIN: DE0008148206, WKN: 814820, Ticker-Symbol: MBK) hingewiesen, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.

Die jüngst veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal würden die Experten weiter positiv stimmen. Auch im zweiten Quartal 2020 habe die MERKUR PRIVATBANK das Wachstum der Vormonate fortsetzen und das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit auf 7,8 Mio. Euro steigern können, ein Plus von 50,2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig bleibe die inhabergeführte Bank auf ihrem sicherheitsbewussten Kurs und habe die Risikovorsorge erneut deutlich erhöht. Zur Abschirmung künftiger Risiken seien insgesamt 6,7 Mio. Euro aufgewendet worden, davon 3 Mio. Euro als Sonderposten für allgemeine Bankrisiken nach § 340g Handelsgesetzbuch.

Alle Geschäftsbereiche des Bankhauses würden sich weiter positiv entwickeln und lägen über den Erwartungen der Geschäftsführung, wie die Bank mitteile. Sowohl die Finanzierung als auch die Vermögensanlage würden zum sehr guten Ergebnis beitragen. Zins- und Provisionsüberschuss seien erneut deutlich gestiegen. Besonders erfreulich verlaufe die Entwicklung in der Vermögensanlage. Seit Jahresbeginn habe trotz sehr schwieriger Aktienmärkte netto rund 100 Mio. Euro neues Depotvolumen akquiriert werden können. Auch die Kundeneinlagen seien auf 2 Mrd. Euro angewachsen. "Das Wachstum der Depotanlagen und die gestiegenen Kundeneinlagen sind für uns ein großer Vertrauensbeweis und bestätigen unsere Strategie einer unabhängigen und individuellen Finanzberatung. Eine vertrauensvolle Vermögensanlage ist gerade in krisenhaften Zeiten besonders gefragt", so Dr. Marcus Lingel, persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK.

Alles in allen sehe sich Lingel für die Zukunft gut gerüstet: "Wir können optimistisch auf das zweite Halbjahr blicken." Auch die Analysten von Pareto Securities würden die Bank auf dem richtigen Weg sehen und hätten das Kursziel von 11,00 Euro auf 13,00 Euro deutlich angehoben. Damit lägen sie über der Einschätzung der Experten, denn sie würden dem Aktienkurs aus heutiger Sicht ein Kursziel von 12 Euro zubilligen. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 9,45 Euro bestehe damit also immer noch ordentlich Potenzial. Das Stopp-Loss-Limit sollte bei 7,50 Euro belassen werden, so die Experten von "AnlegerPlus News". (Ausgabe 08/2020)