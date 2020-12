ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 5,5 Millionen aktive Kunden (Stand: 30.06.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet.



Seit dem 25. Juni 2019 sind die Wandelanleihen von SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: DE000A19Y072) neben der Wertpapierbörse Frankfurt zusätzlich auch an der niederländischen Börse Euronext, die die Börsen in Paris, Amsterdam, Brüssel und Lissabon betreibt, handelbar. (17.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MDAX Tops 2020: SHOP APOTHEKE mit Plus von 221,6% seit Jahresbeginn - AktiennewsSeit Beginn der Coronoavirus-Pandemie bestellen Kunden ihre Medikamente verstärkt online, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Davon profitiere der Medikamentenversender SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE). Mehrere Prognoseerhöhungen seien die Folge gewesen. Kein Wunder, dass der Titel nicht zu stoppen gewesen sei und im MDAX zum Top-Performer avanciert sei. Die Papiere seien allerdings noch aus einem anderen Grund interessant: Die Bundesregierung habe nämlich festgelegt, dass es ab 2022 verpflichtend nur noch E-Rezepte gebe. "Nach der flächendeckenden Einführung elektronischer Rezepte erwarten wir bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten nochmals einen erheblichen Wachstumsschub", sage CEO Stefan Feltens. Die starke Marktstellung dürfte der Firma entgegenkommen, wenn sich die Effekte durch das E-Rezept voll entfalten würden. Langfristige Investmentstory! (Ausgabe 50/2020).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:138,40 EUR -1,98% (17.12.2020, 12:33)Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:137,20 EUR -2,56% (17.12.2020, 12:49)