Paris (www.aktiencheck.de) - Keine Frage: Die Nervosität an der Börse hat zuletzt wieder spürbar zugenommen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Flexibler durch die KriseFakt sei aber auch: Im Vergleich zu vielen anderen Staaten seien die Bundesrepublik und ihre Bürger - zumindest bisher - noch recht gut durch die Krise gekommen. Sichtbar werde dies auch an der Börse. So habe sich etwa der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) in den vergangenen Monaten deutlich besser entwickelt als der Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814). Ein Trend, der auch künftig noch anhalten könnte. Die Gründe: Zum einen würden einige jüngst veröffentlichte Konjunkturindikatoren wie beispielsweise der ZEW-Index und der ifo-Geschäftsklimaindex zeigen, dass sich die deutsche Wirtschaft schneller und stärker vom Konjunktureinbruch im ersten und vor allem zweiten Quartal erholen könnte als ursprünglich angenommen. Für den MDAX spreche zum anderen, dass die Firmen nicht ganz so exportlastig seien wie die großen Euro Stoxx 50-Unternehmen. Und: Dass die kleinen und mittleren Unternehmen schneller und flexibler auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren könnten, sollte in so turbulenten Zeiten wie derzeit ebenfalls kein Nachte sein. (25.09.2020/ac/a/m)