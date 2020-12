ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Eines der Schlusslichter unter den MDAX-Werten ist die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Fast 40 Prozent habe die Kranich-Aktie seit dem Jahreswechsel verloren. Die Airline habe wegen der Krise fast ihre gesamte Passagierflotte stilllegen müssen - und am Ende sogar vom Staat gerettet werden. Wie ernst die Lage sei, zeige ein Blick auf die Q3-Zahlen. Unter dem Strich habe ein Minus von fast zwei Mrd. Euro gestanden. Im Gesamtjahr sei der Fehlbetrag damit auf 5,6 Mrd. Euro gewachsen. Und Besserung sei zumindest kurzfristig nicht in Sicht. Klar, die News von der Impfstoff-Front würden Hoffnung machen. Bis zur Normalität bleibe allerdings noch ein weiter Weg. Auch viele Sparmaßnahmen würden nicht sofort greifen. Einige Analysten würden daher mit zusätzlichem Kapitalbedarf in den kommenden Monaten rechnen. (Ausgabe 50/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:9,732 EUR -2,01% (17.12.2020, 12:06)Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:9,712 EUR -1,66% (17.12.2020, 11:51)