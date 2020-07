Insgesamt haben Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, das Aktienkapital von 142,85 Mio. auf 83,65 Mio. reduziert (hauptsächlich für die Abspaltung der APEV), aber ihr "buy"-Rating mit dem neuen fairen Wert pro Aktie von 1,89 EUR oder 1,70 GBP (vorher 1,95 EUR) bestätigt. (Analyse vom 07.07.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze MBH-Aktie:



XETRA-Aktienkurs MBH-Aktie:

0,45 EUR +0,90% (07.07.2020, 10:37)



ISIN MBH-Aktie:

GB00BF1GH114



WKN MBH-Aktie:

A2JDGJ



Ticker-Symbol MBH-Aktie:

M8H



Kurzprofil MBH Corporation plc:



Die MBH Corporation plc (ISIN: GB00BF1GH114, WKN: A2JDGJ, Ticker-Symbol: M8H) ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. (07.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MBH-Aktienanalyse von der GBC AG:Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MBH Corporation plc (ISIN: GB00BF1GH114, WKN: A2JDGJ, Ticker-Symbol: M8H) weiterhin mit einem "kaufen"-Rating ein.Für das Geschäftsjahr 2019 habe MBH Corporation plc (MBH) eine Reihe hervorragender Zahlen gemeldet. Die Einnahmen seien von GBP 12,5 Mio. auf GBP 50,8 Mio. gewachsen, ein Anstieg um 306%, während der EBIT von GBP 1,44 Mio. auf GBP 4,11 Mio. habe gesteigert werden können, ein Anstieg um 186%. Diese Zahlen würden sich aus der ganzjährigen Konsolidierung der drei Gründungsunternehmen (Cape, Parenta und Acacia), ihrem Wachstum sowie aus fünf zusätzlichen Akquisitionen ergeben. Diese Ergebnisse würden den Erfolg des MBH-Agglomerationsmodells sowie die Managementfähigkeiten bestätigen. Auf dieser Grundlage habe das Management eine Dividende je Aktie von 0,5 Cent für das Jahr 2019 beschlossen.MBH sei ein Akronym für Multi-Business-Holding. Kurz gesagt, das Modell funktioniere, indem verschiedene private Kleinunternehmen in einem PLC-Holding-Ökosystem zusammengefasst würden. Nach dem Erwerb im Tausch von Aktien gegen Aktien würden die Tochtergesellschaften unter Nicht-Handelsgesellschaften (Zweckgesellschaften) gruppiert und bei strategischen Akquisitionen unterstützt. Durch den Beitritt zur MBH hätten die Einheiten Skalen- und Finanzierungsvorteile (d.h. Zugang zu Krediten) erhalten. Die Zielunternehmen lägen im Bereich von 1-10 Mio. USD EBITDA.Wesentliche Akquisitionen von kleinen Unternehmen seien im Allgemeinen für das börsennotierte Unternehmen günstig. Es werde erwartet, dass sie den Gewinn je Aktie der Holding steigern und die Verwässerungseffekte neuer Aktien kompensieren könne. Seit dem Geschäftsjahr 2020 habe MBH mit Übernahmen begonnen, bei denen die Kaufpreiszahlung mit Fremdkapital (d.h. Privatkredit oder öffentlichen Anleihe) kombiniert werde. Letztendlich werde dadurch der Verwässerungseffekt erheblich reduziert.Das Konzernnettovermögen habe sich am Ende des Geschäftsjahres 2019 auf 43,3 Mio. GBP belaufen. Die Hauptpositionen in der Bilanz waren (1) Goodwill in Höhe von 36,54 Mio. GBP, der aus den jüngsten Akquisitionen stammt; (2) Forderungen in Höhe von 21,20 Mio. GBP; (3) Verbindlichkeiten in Höhe von 14,84 Mio. GBP; (4) bedingte Vergütungen für Earn-Out an leitende Angestellte und Direktoren in Höhe von 6,43 Mio. GBP, so die Analysten der GBC AG. Die gesamten Barmittel hätten sich per saldo auf 4,50 Millionen GBP belaufen.Da die Schätzungen der Analysten Anfang März 2020 veröffentlicht worden seien, hätten sie die Prognosen angepasst, um die COVID-19-Krise zu berücksichtigen. Die Analysten hätten die von ihnen erwarteten Akquisitionen für das Geschäftsjahr 2020 auf fünf reduziert (vorher zehn) und ab 2021 dann wieder auf zehn Übernahmen pro Jahr. Es bleibe ihre Annahme für die EPS-accretive Akquisitionsstrategie, wonach der Verwässerungseffekt bei der Ausgabe von Aktien für Neuerwerbungen geringer sei, als der neue EPS-Beitrag. Ihr moderates Szenario gehe auch von einem reduzierten organischen Wachstum für 2020 aus, während eine Erholung im GJ 2021 erwartet werde. Die Analysten hätten in ihren Prognosen auch die Entkonsolidierung von APEV, der bisher größten Investition von MBH, berücksichtigt und daher ihre bisherige Prognose für die Aktienausgabe von 86,31 Mio. auf 49,20 Mio. angepasst.