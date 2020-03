Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, geben auf der Grundlage eines berechneten Marktwerts pro MBH-Aktie von 1,66 GBP (1,95 EUR) eine Kaufempfehlung ab. Zum Ende des laufenden Geschäftsjahres 2020 würden sie davon ausgehen, dass die Anzahl der umlaufenden Aktien auf insgesamt 86,31 Millionen steigen werde. Diese Annahme berücksichtige die auf die Steigerung des Gewinns je Aktie ausgerichtete Übernahmestrategie, wonach der Verwässerungseffekt bei der Ausgabe von Aktien für neu erworbene Unternehmen geringer sei als der neue Beitrag zum Gewinn je Aktie. (Analyse vom 13.03.2020)



0,535 EUR -8,55% (13.03.2020, 10:44)



GB00BF1GH114



A2JDGJ



M8H



Die MBH Corporation plc (ISIN: GB00BF1GH114, WKN: A2JDGJ, Ticker-Symbol: M8H) ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. (13.03.2020/ac/a/a)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - MBH-Aktienanalyse von der GBC AG:Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von MBH Corporation plc (ISIN: GB00BF1GH114, WKN: A2JDGJ, Ticker-Symbol: M8H) mit einem "kaufen"-Rating auf.MBH plc biete als Anlageinstrument Anlegern die Möglichkeit in kleine profitable internationale Unternehmen zu investieren. Gegenwärtig umfasse das Portfolio von MBH zehn Tochtergesellschaften in vier Segmenten mit lokalen Unternehmen im Vereinigten Königreich, in Neuseeland, Papua-Neuguinea, den Pazifischen Inseln und Südostasien.Übernahmen würden in einer wertsteigernden Weise durchgeführt. Nach einem intensiven Auswahlprozess, Audit- und Due-Diligence-Verfahren würden die Zielunternehmen durch die Ausgabe neuer MBH-Aktien vollständig (100%) übernommen. Die Integration der übernommenen Unternehmen erfolge effizient und effektiv, indem versucht werde, Synergien zu schaffen und damit letztlich den Gesamtwert der zusammengefassten Einheiten zu steigern (d.h. die Pro-Forma-Zahlen der Gruppe zu erhöhen).Attraktive organische Wachstumsmöglichkeiten und eine Pipeline intensiver Fusions- und Übernahmegeschäfte seien neben Diversifizierungseffekten und geringerem Risiko die wichtigsten Faktoren in Bezug auf die Wertschöpfung für die Aktionäre. Das Unternehmen fördere das organische Wachstum durch ein Earn-out-System, womit Anreize für die ehemaligen Geschäftsinhaber geschaffen würden, zusätzliche Erträge zu erzielen.Der Erfolg des Agglomerationsmodells zeige sich in den Zahlen von MBH für das erste Halbjahr 2019. Der Gesamtumsatz habe sich auf 21,25 Mio. GBP belaufen (Geschäftsjahr 2018: Umsatz 15,5 Mio. GBP) und sei durch die 2018 durchgeführten Übernahmen (Umsatzerlöse: 15,9 Mio. GBP) und die 2019 neu aufgenommenen Tochtergesellschaften (Umsatzerlöse: 6,05 Mio. GBP) erzielt worden. Das EBT habe 1,36 Mio. GBP und der Nettogewinn für den Berichtszeitraum 1,10 Mio. GBP betragen.Das Nettovermögen habe sich im ersten Halbjahr 2019 auf 30,01 Mio. GBP belaufen. Die Hauptpositionen der Bilanz seien (1) Geschäftswert in Höhe von 65,44 Mio. GBP gewesen, der aus den jüngsten Übernahmen stamme; (2) Forderungen in Höhe von 26,60 Mio. GBP; (3) bedingte Forderungen für Earn-out-Leistungen an leitende Angestellte und Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsorgane in Höhe von 38,35 Mio. GBP. Die Gesamtliquidität habe sich auf 4,63 Mio. GBP belaufen.Neben einer prognostizierten Anzahl von zehn Übernahmen pro Jahr für die nächsten drei Jahre würden die Analysten in ihren Prognosen ein erhebliches organisches Wachstum für das KMU-Portfolio von MBH annehmen. Ihre Umsatzschätzungen würden von 52,59 Mio. GBP für 2019 und 136,59 Mio. GBP für 2020 ausgehen.