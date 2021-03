Börsenplätze MBB-Aktie:



Kurzprofil MBB SE:



MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) ist eine familiengeführte mittelständische Unternehmensgruppe, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. (25.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MBB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4, WKN: A0ETBQ, Ticker-Symbol: MBB) unter die Lupe.Heute sei es soweit. MBB bringe mit Friedrich Vorwerk (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1) Beteiligung Nummer 3 an die Börse. Der Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen habe den endgültigen Angebotspreis für seinen Börsengang auf 45 Euro je Aktie festgelegt.Insgesamt seien im Rahmen des Angebots 9,2 Millionen Aktien platziert worden. Davon würden 2,0 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 6,0 Millionen Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre stammen. Zusätzlich seien 1,2 Millionen Aktien der Altaktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) zugeteilt worden. Das gesamte Angebotsvolumen belaufe sich auf 414 Mio. Euro. Der Streubesitz läge bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei bis zu 46 Prozent, wobei der Vorwerk-Vorstandsvorsitzende Torben Kleinfeldt und die Muttergesellschaft MBB auch zukünftig jeweils einen wesentlichen Anteil am Unternehmen halten sollten.Auf Basis des endgültigen Angebotspreises belaufe sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf 900 Mio. Euro. Friedrich Vorwerk erhalte durch das IPO einen Bruttoerlös von 90 Mio. Euro, um insbesondere im wachsenden Wasserstoff- und Strommarkt zu expandieren.Nach Aumann (Anteil: 40 Prozent) und Delignit (76 Prozent) führe MBB bereits die dritte Tochter erfolgreich an die Börse. Auch wenn etwas weniger Geld in die Firmenkassen gespült wurde: MBB-Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Das nächste Ziel laute 150 Euro, mittelfristig würden sogar Kurse im Bereich um 175 Euro im Rahmen des Möglichen liegen. Friedrich Vorwerk habe das Zeug, in den nächsten Monaten an der Börse richtig durchzustarten. Anleger versuchen, mit Limit 48 Euro einen ersten Fuß in die Tür zu stellen, so der Experte Michael Schröder. (Analyse vom 25.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link