Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8, WKN: A0STSQ, Ticker-Symbol: M12) ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchstem Qualitätsstandard an. Unter den Marken "M1 Med Beauty", "M1 Laser" und "M1 Dental" werden derzeit an mehr als 25 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Darüber hinaus vermarktet die Gruppe unter den Marken "M1 Select" und "M1 Aesthetics" hochwertige Produkte an private Kunden sowie Ärzte, Apotheken und Großhändler. www.m1-kliniken.de. (22.06.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - M1 Kliniken-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8, WKN: A0STSQ, Ticker-Symbol: M12).Am 10.06.2020 habe die M1 Kliniken AG die Übernahme aller zuvor im Eigentum der MPH Health Care AG gehaltenen HAEMATO-Aktien (ISIN: DE0006190705, WKN: 619070) bekannt gegeben und werde damit ab dem 01.07.2020 neuer Großaktionär der HAEMATO AG. Durch den HAEMATO-Erwerb solle die M1 Kliniken AG, die derzeit einen starken Fokus auf das Behandlungssegment habe, künftig auch im Produkt- und Handelsbereich zur gewohnten Dynamik zurückkehren. Einerseits könnten hier die gut etablierten Handelskanäle der HAEMATO genutzt werden. Auf der anderen Seite verfüge die HAEMATO AG über eine hohe Produktentwicklungskompetenz und den dafür notwendigen Zertifizierungen, so dass beispielsweise der Produktbereich M1 Select hiervon profitieren könnte. Die HAEMATO AG verfüge auch im Bereich der Produktherstellung über ein umfangreiches Know-How, so dass hier perspektivisch Kosteneinsparpotenziale gehoben werden könnten.Auf der anderen Seite könne, durch eine mögliche Auslagerung des Handels- und Produktgeschäftes auf die HAEMATO AG der Beauty-Bereich innerhalb der M1 Kliniken AG fokussierter ausgebaut werden. Der Erwerb der 11,01 Mio. HAEMATO-Aktien sei durch die Ausgabe von 2,14 Mio. M1-Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung bezahlt worden.Mit dieser Transaktion werde sich bei der M1 Kliniken AG ein deutlich verändertes Umsatz- und Ergebnisbild ergeben. Da faktisch eine Kontrollmehrheit vorliege, werde die HAEMATO AG künftig in die M1 Gruppe vollkonsolidiert werden, was zu einem deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse und zu einem sichtbaren Ergebnisanstieg führen werde. Die Mischung der vergleichsweise hohen Ergebnismargen des Behandlungssegments mit den niedrigeren Handelsmargen der HAEMATO AG werde insgesamt zwar zu einem Rückgang der Ergebnismarge führen, das absolute EBIT werde jedoch ein höheres Niveau erreichen.Die ab dem 01.07.2020 neu integrierte HAMEATO AG profitiere als Handelsunternehmen von einer zunehmenden Nachfrage nach Arzneimitteln in Deutschland sowie von verstärkten Einsparbemühungen der Kostenträger. Nachdem das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 von diversen Belastungsfaktoren geprägt gewesen sei, erwarte das HAEMATO-Management für 2020 eine Rückkehr zu Umsatzwachstum. Da die Gesellschaft die Apotheken mit Arzneimitteln insbesondere in den Indikationsbereichen Onkologie, Herz-Kreislauferkrankungen, neurologische Erkrankungen sowie HIV/Aids beliefere, dürften die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gering ausfallen. In den adressierten Indikationsbereichen sei eine fortlaufende Medikation notwendig. Darüber hinaus erkenne das Management derzeit keine starken Auswirkungen auf die Lieferketten.Auf Basis ihrer Schätzungen für beide Gesellschaften würden die Analysten für das laufende Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen in Höhe von 187,04 Mio. EUR rechnen. Hier seien die HAEMATO-Umsätze für einen 6-Monatigen Zeitraum enthalten. Aufgrund des ganzjährigen Einbezugs im kommenden Geschäftsjahr 2021 dürfte es dann zu einem deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse auf 342,82 Mio. EUR und in 2022 auf 392,74 Mio. EUR kommen. In Kombination errechne sich eine niedrigere EBIT-Marge in Höhe von 4,4% in 2020. Da die margenschwächeren HAEMATO-Umsätze in 2021 ganzjährig einbezogen seien, dürfte es zunächst zu einem Margenrückgang auf 3,8% (EBIT: 13,14 Mio. EUR) kommen. In 2022 würden die Analysten mit einer Rentabilitätsverbesserung auf 4,6% rechnen und dann ein EBIT in Höhe von 18,22 Mio. EUR erwarten. Auf Ebene des Nachsteuerergebnisses hätten die Analysten 52% des HAEMATO-Ergebnisses als Minderheitenanteile berücksichtigt. Diese würden lediglich den HAEMATO-Aktionären zugerechnet und nicht der M1 Kliniken AG.Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 21,80 EUR (bisher: 21,30 EUR) ermittelt. Einerseits hätten sie bei der M1 Kliniken AG die Prognosen für 2020 reduziert und würden für die Folgejahre ein niedrigeres Wachstumstempo erwarten. Der höhere faire Wert durch den Einbezug der HAEMATO AG sei zudem durch die höhere Aktienzahl im Rahmen der Sachkapitalerhöhung teilweise verwässert worden.