Tradegate-Aktienkurs Lynas-Aktie:

1,33 EUR 0,00% (05.04.2019, 16:54)



Australian Securities Exchange-Aktienkurs Lynas-Aktie:

2,11 AUD (Asutralischer Dollar) -0,47% (05.04.2019, 07:11)



ISIN Lynas-Aktie:

AU000000LYC6



WKN Lynas-Aktie:

871899



Ticker-Symbol Lynas-Aktie Deutschland:

AMZ



ASX Ticker-Symbol Lynas-Aktie:

LYC



Kurzprofil Lynas Corp.:



Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) ist ein in Australien beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf Seltene Erden. Bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung der Seltenen Erden, die bislang zum größten Teil in China gefördert werden, konzentriert sich Lynas Corporation insbesondere auf die Gebiete Westaustralien und Malaysia. (05.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lynas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Seltene Erden-Produzenten Lynas Corp. (ISIN: AU000000LYC6, WKN: 871899, Ticker-Symbol: LYI, ASX-Symbol: LYC) unter die Lupe.Bahne sich ein Bieterkampf rund um den Seltene-Erden-Produzenten Lynas an? Es scheine fast. Ausgerechnet der Malaysische Premierminister Mahathir Mohamad melde sich jetzt zu Wort und sage, jemand anderes könnte Lynas übernehmen. Zuletzt habe das Lynas-Management eine Übernahmeofferte über 1,1 Milliarden Australische Dollar von Wesfarmers Ltd. zurückgewiesen. Das Unternehmen sei deutlich mehr Wert, habe es von Lynas geheißen.Auch Analysten hätten dem zugestimmt, einige hätten gar einen um eine Milliarde Australische Dollar höheren Preis ausgerechnet. Lynas sei der einzig große Seltene Erden Produzent außerhalb von China. Allerdings habe der Konzern immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Zuletzt habe Malaysia die Lizenz von Lynas nicht verlängert, da es Bedenken ob das Umgangs mit den Abfallprodukten gebe. Bei der Produktion von Seltenen Erden falle radioaktiver Müll an. Lynas sei jetzt angehalten worden, den Abfall außer Landes zu schaffen. Doch sowohl der Transport als auch die Endlagerung dürften dabei zum Problem werden. Umso erstaunlicher sei es, dass die Politik, die für die Probleme bei Lynas verantwortlich sei, jetzt einen Bieterkampf ins Gespräch bringe. "Wir haben uns gegenüber anderen Unternehmen geöffnet und es gibt andere Unternehmen, die Lynas übernehmen wollen", habe der Premierminister gesagt.Demzufolge hätten diese Unternehmen wohl zugesagt, das Material, das in Australien abgebaut werde, vorher zu reinigen, damit erst gar keine Radioaktivität entstehe. Auch Lynas habe keine Probleme, weiter in Malaysia zu arbeiten, wenn sie garantieren würden, dass das Material gesäubert werde, bevor es in Malaysia ankomme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lynas-Aktie: