Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (06.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lyft-Aktie sei gestern deutlich unter Druck geraten. Grund dafür sei gewesen, dass Joe Biden ein Dekret von Donald Trump kassiert habe, das es solchen Unternehmen wie Lyft oder Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) einfacher gemacht habe, ihre Fahrer als Selbständige einzustellen. Künftig falle es den Unternehmen also schwerer, diese Selbständigkeit aufrechtzuerhalten. Das könnte bei denen ordentlich ins Kontor reinhauen. Deswegen ist die schwache Entwicklung der Lyft-Aktie durchaus nachvollziehbar, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.