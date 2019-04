Frankfurt-Aktienkurs Lyft-Aktie:

54,10 Euro -1,64% (24.04.2019, 12:57)



Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

54,51 Euro +1,51% (24.04.2019, 14:03)



Nasdaq-Aktienkurs Lyft-Aktie:

USD 60,92 +1,11% (24.04.2019, 14:24, vorbörslich)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie Nasdaq:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (24.04.2019/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von Analyst Ronald V. Josey von JMP Securities:Laut einer Aktienanalyse äußert Ronald V. Josey, Analyst vom Investmenthaus JMP Securities, in Bezug auf die Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von JMP Securities weisen darauf hin, dass sich der Markt für Fahrgemeinschaften zunehmend zu einem Duopol entwickle. Lyft Inc. dürfte schneller wachsen können als der Markt. Analyst Ronald Josey geht davon aus, dass sich das Unternehmen im Hinblick auf Marketing und Anreizprogramme rational verhalten werde.Neue Produkte und Services in den Bereichen Fahrräder und Scooter und auf lange Sicht autonom fahrende Autos könnten für Aufwärtspotenzial beim Aktienkurs sorgen.In ihrer Lyft-Aktienanalyse nehmen die Analysten von JMP Securities die Coverage mit einem "market outperform"-Rating auf und veranschlagen ein Kursziel von 78,00 USD.Börsenplätze Lyft-Aktie: