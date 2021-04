Tradegate-Aktienkurs Lyft-Aktie:

49,79 EUR -0,94% (13.04.2021, 14:12)



NASDAQ-Aktienkurs Lyft-Aktie:

59,63 USD -0,37% (13.04.2021, 16:05)



ISIN Lyft-Aktie:

US55087P1049



WKN Lyft-Aktie:

A2PE38



Ticker-Symbol Lyft-Aktie:

LY0



NASDAQ-Ticker-Symbol Lyft-Aktie:

LYF



Kurzprofil Lyft Inc.:



Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Ticker-Symbol: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (13.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Ticker-Symbol: LYFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lyft-Aktie sei gut gelaufen. Der Aktienprofi hoffe, dass die Länder bald den Mut finden würden, diesen Geschäftspraktiken einen Riegel vorzuschieben, denn sie würden seiner Meinung nach auf Selbstausbeutung der Angestellten beruhen. Interessant finde er allerdings den Riesen-Merger, der sich in den USA anbahne. Ein SPAC in den USA wolle mit Grab fusionieren. Grab sei in Südostasien das, was Lyft in den USA sei. 40 Mrd. USD könnte das Unternehmen dann schwer sein und sollte an den US-Börsen notiert sein. Das könnte der größte SPAC-Merger aller Zeiten werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Lyft-Aktie. (Analyse vom 13.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Lyft-Aktie:50,00 EUR -0,68% (13.04.2021, 13:19)