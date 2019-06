Frankfurt-Aktienkurs Lyft-Aktie:

Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, dass private Fahrdienste als Alternative zum Taxi vermittelt. Das Unternehmen bietet auch ein Netz von Fahrrädern und Scootern in verschiedenen Städten an, um die Bedürfnisse der Fahrer nach kürzeren Routen zu erfüllen. (11.06.2019/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse des Analysten Shyam Patil von Susquehanna Financial:Laut einer Aktienanalyse vertritt Shyam Patil, Analyst von Susquehanna Financial, in Bezug auf die Aktien des Fahrdienstvermittlers Lyft Inc. (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, NASDAQ-Ticker: LYFT) nunmehr eine positive Haltung.Die Chancen im Markt für Fahrdienstvermittlungen seien gut, so die Analysten von Susquehanna Financial. Wettbewerber würden ein rationaleres Verhalten an den Tag legen. Bei Lyft Inc. seien klare Signale für Verbesserungen erkennbar. Nun da der Börsengang von Uber absolviert worden sei, könnten Investoren bei der Lyft-Aktie zugreifen.Da auf der Umsatzebene weiterhin eine Outperformance möglich sein sollte und die Profitabilität sich verbessere, dürfte es nach Ansicht des Analysten Shyam Patil zu einer Neubewertung kommen.Die Analysten von Susquehanna Financial stufen in ihrer Lyft-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "positive" hoch und heben das Kursziel von 57,00 auf 80,00 USD an.Börsenplätze Lyft-Aktie: