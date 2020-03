In der Nacht von Donnerstag auf Freitag habe Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) positive Nachrichten zu verkünden gehabt: Die aktuell laufende Sonderprüfung von KPMG, bei der Wirecard hinsichtlich möglicher Bilanztricksereien geprüft werden solle, habe bisher keine Hinweise auf betrügerisches Verhalten Wirecards aufdecken können. Die Aktie sei um 4,5% geklettert.



Gut angekommen seien bei Anlegern die Quartalszahlen des Software-Entwicklers Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE). Der Kurs sei um fast 18% gestiegen. Zudem rechne das Unternehmen im laufenden Quartal mit etwas mehr Gewinn als der Marktkonsens.



Erfreut reagiert hätten Investoren auch auf das Zahlenwerk von Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL). Der Aktienkurs habe um satte 20% zulegen können. (16.03.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach wie vor befinden sich weltweit Aktien im Griff des Coronavirus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe Freitag nach Börsenschluss beispielsweise der Vorstand der Deutschen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) beschlossen, der Hauptversammlung die Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen. Die Lufthansa Group werde am 19. März ausführlich über die Geschäftsentwicklung im Jahr 2019 und den Ausblick für das laufende Jahr berichten. Am gleichen Tag werde der Geschäftsbericht veröffentlicht. Die Aktie habe den Handelstag mit einem Plus von 7,3% beendet (vor Bekanntgabe der Dividendenaussetzung).