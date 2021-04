Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Im Vergleich zu Ländern wie Israel, Großbritannien oder USA sei das Impftempo in Deutschland leider nur sehr langsam. Es mangle am Impfstoff selbst, aber auch organisatorisch laufe es beim Staat einfach nicht rund. Daher würden es BASF und die Lufthansa nun selbst in die Hand nehmen wollen.So sei seit Mittwoch das Impfzentrum auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen einsatzbereit. Bereits vor zwei Tagen sei mit der Corona-Schutzimpfung der Belegschaft begonnen werden, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Die rheinland-pfälzische Landesregierung habe wöchentliche Lieferungen von Impfstoff zugesichert. Die Impfreihenfolge werde genauso eingehalten wie die Auswahl des Impfstoffs, so Vorstandsmitglied Michael Heinz. "Die Regeln für das Projekt setzen Bund und Länder."Geimpft würden zunächst Mitarbeitende der BASF und von BASF-Töchtern in Ludwigshafen, die zur Impfgruppe 2 gehören würden, zum Beispiel aufgrund schwerer Vorerkrankungen. "Ich bin stolz, dass wir nun helfen können, die Impfgeschwindigkeit zu erhöhen, das Gesundheitssystem zu entlasten und so einen weiteren Beitrag in der Pandemiebekämpfung zu leisten", habe Heinz gesagt, der auch Standortleiter in Ludwigshafen sei.Für das Impfzentrum sei dem Unternehmen zufolge eine Multifunktionshalle umgebaut worden. Impfkabinen seien eingerichtet worden, Laufwege gekennzeichnet, Warte- und Ruheräume definiert - alles nach Vorgaben aus Mainz. Erste Impfdosen seien am Montag eingetroffen."Wir freuen uns, dass BASF Teil des Modellprojektes Betriebsarztimpfungen in Rheinland-Pfalz ist und als erstes Unternehmen mit betrieblichen Corona-Impfungen beginnt", so Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) einer Mitteilung zufolge. Ziel sei es, möglichst schnell möglichst viel zu impfen. "Dazu ist der Einbezug der Betriebsärztinnen und -ärzte ein weiterer Schritt und eine gute Ergänzung der Impfstruktur."Noch warte die Fluggesellschaft allerdings auf Impfstoff. Man wolle sich dort nicht vordrängen und warte selbstverständlich auf die Zuteilung, habe der Sprecher erklärt. Zuerst sollten die Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt geschützt werden. Insgesamt beschäftige Lufthansa in Deutschland rund 63.000 Menschen. Zuerst habe "Hit Radio FFH" über die Impfstrategie berichtet.Die Aktie von BASF bleibe nach wie vor ein klarer Kauf. Die Aussichten für den Chemieriesen würden sich dank der soliden konjunkturellen Entwicklung in wichtigen Ländern wie allen voran China stetig aufhellen. Anleger könnten bei der Dividendenperle weiterhin zugreifen und sollten den Stopp bei 58,00 Euro belassen.Die Lufthansa dürfte hingegen nach wie vor mit der schwierigen Lage im Luftverkehr zu kämpfen haben.Der MDAX-Titel ist daher nur eine Halteposition (Stopp: 9,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.04.2021)