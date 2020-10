Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren könnten: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die in der Corona-Krise teilverstaatlichte Lufthansa wolle künftig Flüge zu touristischen Zielen auf einer neuen Plattform namens "Ocean" organisieren, bei der nicht die Personalbedingungen des Konzern-Tarifvertrags gelten sollten. Mehrere hundert Stellen seien bereits ausgeschrieben. Starten sollten die Ferienflieger frühestens ab 2021 auf der Lang- und Kurzstrecke von den Drehkreuzen München und Frankfurt, die bislang weitgehend der Stammgesellschaft Lufthansa vorbehalten seien. Gleichzeitig stünden die Beschäftigten der Lufthansa-Teilgesellschaften Germanwings und Sun Express Deutschland sowie Piloten der Stammmarke vor Entlassungen.Gewerkschaftsvertreter würden kritisieren, die angebotenen Vergütungsbedingungen lägen noch unterhalb des Niveaus von erklärt Ryanair, habe ver.di-Sekretär Marvin Reschinsky. "Bewerber werden ausschließlich in Teilzeit angestellt, Flugbegleiter können bei "Ocean" lediglich mit einem Einkommen von etwas über 1.000 Euro netto rechnen. Damit untergrabe die Lufthansa das deutsche Lohnniveau in der gesamten Branche und schaffe ein prekäres Arbeitsumfeld."Die von der Corona-Krise gebeutelte Fluggesellschaft lasse zudem die Ausbildung neuer Piloten an der Verkehrsfliegerschule in Bremen auslaufen. Die rund 700 Flugschüler seien dringend aufgefordert worden, sich einen neuen Berufsweg zu suchen und jetzt die Schule ohne finanzielle Verpflichtungen zu verlassen. Auf Jahre hinaus gebe es bei den Konzern-Airlines keinen Bedarf an Nachwuchspiloten, habe ein Sprecher des Schulbetreibers Lufthansa Aviation Training den Appell begründet.Die Flugschüler, die kurz vor der Abschlussprüfung stünden, werde LAT noch selbst ausbilden. Für die übrigen suche man Plätze an anderen Flugschulen, habe der Sprecher angekündigt. Eine Übernahme könne Lufthansa nicht garantieren, so dass die Schüler nach fünf Jahren noch Vorleistungen des Konzerns zwischen 60.000 und 80.000 Euro zurückzahlen müssten.Besserung im Luftverkehr sei nicht in Sicht. Die Deutsche Flugsicherung habe ihre Prognosen nun deutlich nach unten revidiert. Die fortdauernden und erweiterten Reisebeschränkungen würden zu einer geringeren Nachfrage führen. Zugleich seien bis Jahresende keine Impulse aus dem Interkontinental-Verkehr zu erwarten, eine Erholung des Geschäftsreiseverkehrs sei nach wie vor ebenfalls nicht absehbar. Zum Jahresende werde der Flugverkehr im deutschen Luftraum wie bereits im August und September nur 45% des Vorkrisen-Niveaus erreichen statt der im April prognostizierten 75%.Auch wenn die Aktien von Fluggesellschaften derzeit nahe ihrer Mehrjahres-Tiefstände notieren würden, dränge sich ein Engagement nicht auf, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis: