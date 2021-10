Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es sei ein Abkommen, dass der Lufthansa und anderen europäischen Airlines so gar nicht schmecke. Verständlich, denn das CATA-Abkommen zwischen der EU-Kommission und dem Golfstaat Katar sehe eine zusätzliche Öffnung des europäischen Flugmarktes für Qatar Airways vor. Der Lufthansa & Co beschere dies auf einigen lukrativen Strecken starke Konkurrenz - während auf der Gegenseite die Öffnung Katars eher geringe Vorteile bringe.So wolle Qatar Airways zahlreiche Flüge von Frankfurt, München und Düsseldorf nach Katar anbieten - und die Passagiere vermutlich in den meisten Fällen über das wichtige Drehkreuz in ostasiatische Länder oder Australien befördern - attraktive Märkte, die eigentlich auch Lufthansa & Co gerne wieder verstärkt anfliegen würden.Die europäischen Airlines würden daher den Ausverkauf europäischer Luftfahrtinteressen beklagen, nur um andere Sektoren bei Geschäften mit dem erdgasreichen Staat die Türen zu öffnen. Zudem würden offenbar auch ähnliche Gespräche mit anderen asiatischen Fluggesellschaften laufen, wodurch der Konkurrenzdruck sich noch weiter verstärken würde.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link