Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,60 EUR +0,40% (15.11.2019, 10:35)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,57 +0,34% EUR (15.11.2019, 10:21)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" empfiehlt mutigen Anlegern in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) zu kaufen.Über viele Monate hinweg habe der Aktienkurs der Lufthansa zum Teil deutlich unter den durchschnittlichen Kurszielen der Analysten gelegen. Doch durch den kräftigen Kursanstieg innerhalb weniger Wochen habe sich dies nun geändert. Sollten Anleger die DAX-Titel nun verkaufen?Klare Antwort: Nein. Den einerseits würde ein Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt ganz klar gegen eine der wichtigsten Börsenregeln überhaupt verstoßen: Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen.Darüber hinaus sei die Lufthansa-Aktie immer noch ein absolutes Schnäppchen. So liege das Kurs-Buchwert-Verhältnis aktuell noch bei sehr günstigen 0,9. Das KGV für das kommende Jahr bei gerade einmal 5."Der Aktionär" bleibt für die Aktie der Lufthansa nach wie vor zuversichtlich gestimmt und rät mutigen Anlegern zum Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 13,40 Euro belassen werden. (Analyse vom 15.11.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: LufthansaBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link