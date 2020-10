Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,54 EUR -1,59% (15.10.2020, 08:50)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,816 EUR (14.10.2020)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Bilanzsaison in den USA nehme Fahrt auf. Gestern habe die Fluggesellschaft United Airlines ihre Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Und die hätten wenig Mut für die Ergebnisse anderer Fluglinien gemacht.So habe United pro Tag rund 25 Millionen Dollar verloren. Daraus habe sich ein Quartalsverlust von 1,8 Milliarden Dollar errechnet. In Q3 2019 habe der Konzern noch 1,0 Milliarden Dollar verdient. Die Erlöse seien um satte 78 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar eingeknickt und damit noch schwächer ausgefallen, als Analysten erwartete hätten. Die Aktie habe im nachbörslichen Handel daraufhin nachgegeben.Die Lufthansa werde ihre Q3-Zahlen am 5. November vorlegen. Auch hier sollten sich Anleger keine großen Hoffnungen machen: Das Konzernergebnis dürfte erneut tiefrot werden. Wann es zu einer nachhaltigen Verbesserung komme, sei leider in keinster Weise ersichtlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.