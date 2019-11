Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei der Aktie der Lufthansa laufe es derzeit weiterhin rund. Selbst der zweitägige Streik der Kabinengewerkschaff Ufo sowie die Unsicherheit über den Erfolg der Schlichtungsgespräche hätten die Rally des DAX-Titels nicht stoppen können. Und nun habe es gestern wieder eine Meldung gegeben, die durchaus positiv zu werten sei.So habe Europas größte Fluggesellschaft im Oktober zusammen mit ihren Töchtern wie Swiss, Austrian Airlines und Eurowings gut 13,3 Millionen Fluggäste und damit 1,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor befördert. Bis auf die Billigtochter Eurowings, die ihr Flugangebot spürbar zurückgefahren habe, hätten alle Passagier-Airlines des DAX-Konzerns zugelegt.In den Vormonaten habe die Lufthansa die Zahl ihrer Fluggäste allerdings noch stärker gesteigert. Für die Zeit von Januar bis Oktober stehe ein Plus von 2,9 Prozent auf knapp 125 Millionen Passagiere zu Buche. Die Auslastung der Sitzplätze sei im Oktober mit 82,8 Prozent einen Prozentpunkt höher ausgefallen als im Vorjahreszeitraum.Im Frachtgeschäft sei die Entwicklung schwach geblieben. Während der Konzern sein Flugangebot im Jahresvergleich hier um 1,7 Prozent ausgeweitet habe, sei die verkaufte Verkehrsleistung um 3,0 Prozent gefallen. Die Auslastung der Frachträume habe sich um 3,0 Punkte auf 62,4 Prozent verschlechtert.Eine Wachstumsrate von 1,1 Prozent sei zwar natürlich kein Grund für großen Jubel, dennoch sei es beeindruckend, wie die Lufthansa in diesem volatilen Markt Monat für Monat wachsen könne.Die mit einem 2020er KGV von 5 und einem KBV von 0,8 sehr günstig bewertete Aktie bleibt für mutige Anleger ein Kauf (Stopp: 13,40 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2019)Mit Material von dpa-AFX