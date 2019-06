Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Nerven der über längere Zeit hinweg gebeutelten Lufthansa-Aktionäre seien an den letzten Handelstagen zumindest etwas geschont worden. Das Papier notiere aktuell höher als vergangenen Freitag. Damit könnte die morgen endende Woche für die erste seit April werden, in denen der DAX-Titel nicht an Wert verloren habe.Dabei habe die Lufthansa-Aktie am Freitag ganz kurz davor gestanden, unter den Stoppkurs bei 16,80 Euro zu rutschen. Das Tief habe bei exakt 16,825 Euro gelegen. Mittlerweile habe sich das Papier der Kranich-Airline wieder etwas Luft verschafft.Hauptverantwortlich für die jüngste Erholung seien die positiven Aussagen von Konzernchef Carsten Spohr gewesen, der von einem guten Sommergeschäft ausgehe. Damit würden die Chancen steigen, dass es im operativen Geschäft womöglich weitaus besser laufe, als es der schwache Kursverlauf vermuten lasse. In diesem Fall dürfte die Lufthansa in den kommenden Wochen eine kräftige Erholung hinlegen.Angesichts des nach wie vor angeschlagenen Charts drängt sich ein Einstieg beim günstig bewerteten Qualitätstitel vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die Anteile bereits im Portfolio habe, sollte weiterhin den Stopp bei 16,80 Euro beachten. (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.