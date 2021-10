Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,269 EUR +1,52% (04.10.2021, 08:41)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,227 EUR +4,85% (01.10.2021)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Unter dem Druck staatlicher Anforderungen würden weitere US-Airlines ihre Mitarbeiter zu Corona-Schutzimpfungen verpflichten. Am Wochenende hätten dies American Airlines, Alaska Airlines und Jet Blue verfügt, wie unter anderem die New York Times und das Wall Street Journal unter Berufung auf Rundschreiben an die Beschäftigten berichtet hätten. Auch die Lufthansa wolle ihr Flugpersonal nach wie vor vollständig gegen Corona impfen lassen, könne aber nicht auf eine Impfpflicht wie bei der Schweizer Tochter Swiss setzen.Nach Angaben der Lufthansa vom Sonntag sei sonst ein stabiler, weltweiter Flugbetrieb künftig nicht darstellbar. Einzelne Länder hätten die Impfung für Piloten, Pilotinnen, Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen bereits verlangt, weitere würden folgen.US-Präsident Joe Biden habe verfügt, dass ab 8. Dezember nur noch Unternehmen mit geimpften Mitarbeitern staatliche Aufträge bekämen. Mehrere Fluggesellschaften würden davon ausgehen, dass sie unter diese Regel fallen würden. United Airlines habe schon zuvor Corona-Impfungen für alle Mitarbeiter vorgeschrieben. Mehr als 96 Prozent hätten die Vorgabe erfüllt, knapp 600 Beschäftige hätten sich geweigert und sollten entlassen werden. Rund die Hälfte von ihnen habe danach doch noch eingelenkt, wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf United berichtet habe.Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser habe in der Bild am Sonntag bekräftigt, "als weltweit operierende Airline befürworten wir eine verpflichtende Impfung für unsere Crews und brauchen darüber hinaus eine Möglichkeit zur Erfassung der Impfdaten." Ende August habe Lufthansa mitgeteilt, man arbeite mit den Personalvertretungen an entsprechenden Vereinbarungen. Ein Sprecher habe am Sonntag auf Anfrage gesagt: "Mit den Mitbestimmungsgremien sind wir im Austausch, um eine Lösung zu finden."Die Schweizer Lufthansa-Tochter habe im August die Impfpflicht für Besatzungen eingeführt und wolle Kabinenpersonal kündigen, das sich nicht gegen das Coronavirus impfen lasse. Bis 1. Dezember müssten alle vollständig geimpft sein.Die staatliche neuseeländische Fluggesellschaft Air New Zealand werde ab Februar nur noch vollständig geimpfte Passagiere auf internationalen Flügen zulassen. "Die Impfpflicht auf unseren internationalen Flügen gibt sowohl den Kunden als auch den Mitarbeitern die Gewissheit, dass jeder an Bord die gleichen gesundheitlichen Anforderungen erfüllt", habe Vorstandschef Greg Foran am Sonntag gesagt. Die Impfung gegen Covid-19 sei "die neue Realität bei internationalen Reisen".Die Lufthansa-Aktie habe indes am vergangenen Freitag wieder etwas Boden gut machen können. Der MDAX-Titel ist und bleibt ein ganz heißes Eisen und daher weiterhin nur für mutige Anleger mit einem langen Atem geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer auf eine Gegenbewegung setzen wolle, sollte seine Position unverändert mit einem Stopp bei 4,90 Euro absichern. (Analyse vom 04.10.2021)Mit Material von dpa-AFX