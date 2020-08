(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bürger aus Deutschland hätten seit Mitte Juli wieder problemlos in viele Länder der EU einreisen dürfen. Doch wegen steigender Corona-Zahlen würden viele Länder zu verschärften Reisebeschränkungen zurückkehren. Für Airlines bedeute das, dass die keimende Hoffnung auf ein Wiederaufleben des Geschäfts wieder erstickt werde. Ein Analyst senke sein ohnehin tiefes Lufthansa-Kursziel nun noch weiter.Fast täglich überarbeite das Auswärtige Amt seine Reise-Hinweise für die verschiedenen Länder. Reisende sollten sich vor Buchung über die aktuellen Bedingungen für das jeweilige Land informieren.Jüngstes Beispiel: Finnland habe seit heute für Einreisende aus Deutschland, Dänemark und Griechenland wieder 14 Tage Quarantäne angeordnet und gebietet, Kontakte mit anderen Menschen zu vermeiden. Dem Auswärtigen Amt zufolge seien nicht notwendige, touristische Reisen nach Finnland von nun an nicht mehr gestattet.An den zum Wochenstart sehr freundlichen Börsen hätten Aktien des Reise- und Freizeitsektor den Aufschwung nicht mitgemacht. Angesichts der ungebrochenen Sorgen über die Zunahme von Corona-Neuinfektionen hätten die Papiere der Lufthansa sowie der Konkurrenten IAG ( ISIN ES0177542018 WKN A1H6AJ ) und Air France-KLM nachgegeben. MDAX leicht abgeschwächt bei 8,60 Euro gezeigt.Am Freitag sei bekannt geworden, dass noch rund 1,4 Millionen Kunden des Lufthansa-Konzerns auf Ticketerstattungen für Flüge warten würden, die in der Corona-Krise storniert worden seien. Das teilverstaatlichte Unternehmen sei nach eigenen Angaben vom Freitag aber bei der Abwicklung in den vergangenen Wochen vorangekommen und habe im laufenden Jahr schon 2,3 Milliarden Euro an 5,4 Millionen Kunden ausgezahlt.Aus der ersten Jahreshälfte seien noch rund acht Prozent der Fälle nicht erledigt, so die Lufthansa. Sie sollten bis Ende August abgearbeitet sein. Die Masse der offenen Verfahren beziehe sich auf jüngere Stornierungen.Mit einer weiteren Verschärfung der Corona-Lage und neuen Reisebeschränkungen dürfte das jüngst aufgekeimte Flugreisen-Aufkommen einen erneuten Dämpfer erhalten. Bis ein wirksamer Impfstoff das Coronavirus bändige und Flugreisen wieder boomen würden, werde es noch lange dauern.Bis auf weiteres sollte ein Engagement in Lufthansa-Aktien zurückgestellt werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2020)