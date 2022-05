12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Lufthansa habe im abgelaufenen Quartal zwar ihren Umsatz verdoppeln und den Verlust deutlich verringern können, dennoch seien die vorgelegten Zahlen niedriger als vom durchschnittlichen Analystenkonsens (Quelle: Refinitiv) erwartet ausgefallen.Der Umsatz habe im ersten Quartal 2022 um 109% auf EUR 5,36 Mrd. gesteigert werden können, was leicht unter dem Marktkonsens in Höhe von EUR 5,41 Mrd. angesiedelt sei. Das EBIT sei mit EUR -640 Mio. (um Sondereffekte bereinigt: EUR -591 Mio.) dennoch deutlich negativ ausgefallen, habe sich aber im Jahresvergleich um rund 44% verbessern können. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen hätten hier bei EUR -628 Mio. gelegen. Der Nettoverlust habe sich mit EUR 584 Mio. zu Buche geschlagen, was ebenfalls im Vergleich zur Vorjahresperiode eine Verbesserung von 44% darstelle. Allerdings seien auch hier die Erwartungen mit EUR -437 Mio. klar optimistischer angesetzt gewesen.Nachdem zu Jahresbeginn die Ausbreitung der Omikron-Variante noch einen klaren Belastungsfaktor dargestellt habe, habe die Nachfrage vor allem im März spürbar angezogen. Der Krieg in der Ukraine habe nur kurzzeitig zu einem Rückgang der Buchungszahlen geführt; dennoch habe er sich insbesondere durch den erheblichen Anstieg der Kerosinpreise sowie in einem geringeren Ausmaß durch den Wegfall der Märkte in der Ukraine und Russland und durch die notwendige Anpassung der Flugrouten Richtung Asien belastend auf den Geschäftsverlauf der Lufthansa Group ausgewirkt. Nichtsdestotrotz habe der Konzern dank hoher Buchungseingänge einen positiven bereinigten freien Cashflow in Höhe von EUR 780 Mio. (Vorjahresquartal: -953 Mio.) erzielt.Für 2022 erwarte Deutsche Lufthansa einen Rekordsommer bei Urlaubsreisen und eine Verbesserung des bereinigten EBIT im Vergleich zum Vorjahr, wobei das Ausmaß der Verbesserung wesentlich davon abhängen werde, inwiefern der Konzern die steigenden Kosten (vor allem für Treibstoff) an seine Kunden weitergeben könne und wie die Fortschritte bei der Umsetzung des Kostensenkungsprogramms ausfallen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.