Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die im laufenden Jahr arg gebeutelte Lufthansa-Aktie arbeite aktuell wieder einmal an einer Bodenbildung. Unterstützung hierbei könnte es dabei womöglich durch den geplanten Verkauf der Catering-Sparte LSG Sky Chefs geben. Doch die Veräußerung dieses Segments der Kranich-Airline erweise sich als alles andere als leicht.Denn die Pläne des Lufthansa-Vorstandes würden bei vielen Beschäftigten für Unruhe sorgen. Am Dienstagmittag hätten bundesweit an sechs LSG-Standorten zeitgleich Betriebsversammlungen stattgefunden, auf denen Betriebsrat und die Gewerkschaft ver.di über den aktuellen Stand der Gespräche mit dem Konzern hätten berichten wollen. Allein in Frankfurt sollten 3.500 Beschäftigte zusammenkommen. Lufthansa habe vorsorglich seine Gäste vor möglichen Einschränkungen bei der Bordverpflegung gewarnt. Für die nächsten Tage seien weitere Proteste auch mit US-amerikanischen und britischen LSG-Kollegen geplant.Laut ver.di solle es am Montag erste Zugeständnisse der Lufthansa in Fragen der Absicherung der Betriebsrenten gegeben haben. Die Lufthansa müsse Haupteigentümerin der LSG bleiben, habe ver.di-Vorstandsmitglied Christine Behle erneut verlangt. Nur in diesem Fall könnten die Käufer an nachhaltige Standards gebunden werden. Behle habe die Lufthansa aufgefordert, einen potenziellen Käufer nur zum Zuge kommen zu lassen, wenn dieser sich vertraglich verpflichte, die Arbeitsplätze zu erhalten und bestehende Sozialstandards zu sichern.Der Lufthansa-Konzern habe die Tochter LSG Sky Chefs mit weltweit rund 35.000 Mitarbeitern offiziell zum Verkauf gestellt. Sie wolle aber weiterhin die Dienstleistungen der LSG in Anspruch nehmen. Das Unternehmen stecke in einer Sanierung und habe trotzdem im vergangenen Jahr mit einem operativen Gewinn von 115 Millionen Euro eines der besten Ergebnisse seiner Geschichte erzielt. Bereits gegen die Verlagerung von Küchen nach Tschechien habe ver.di protestiert. In Deutschland seien rund 7.000 Menschen bei der LSG beschäftigt.Rein fundamental betrachtet bleibt die Lufthansa-Aktie für mutige, langfristig orientierte Anleger weiterhin interessant, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Vor einem Einstieg sollte aber zunächst eine klare Aufhellung des Charts abgewartet werden. (Analyse vom 04.09.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link