Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Wie vom Lufthansa-Vorstandsvorsitzenden, Carsten Spohr, bereits vermutet, habe sich die klassische Sommersaison in diesem Jahr in Europa offenbar dank der Impf-Fortschritte nach hinten verschoben. Dies würden nun auch die jüngsten Daten der Deutsche Flugsicherung (DFS) für den gerade abgelaufenen Monat Oktober belegen.Demnach habe sich die Belebung des Luftverkehrs in Deutschland aus den Sommermonaten fortgesetzt. Die DFS habe im Oktober 208.414 Flüge kontrolliert und damit deutlich mehr als im September (199.401), wie die bundeseigene Gesellschaft berichtet habe. Damit sei der Oktober zum verkehrsreichsten Monat des laufenden Jahres geworden. Das sei ungewöhnlich, weil in den Vorjahren die Flugbewegungen jeweils nach einem Höhepunkt im September zurückgegangen seien. Nach Lockerung der Corona-Reisebeschränkungen hätten in diesem Jahr viele Menschen noch in den Herbstferien Flugreisen angetreten. Gleichwohl habe das Flugaufkommen noch 31,5 Prozent unter dem Niveau des Oktobers im Vorkrisenjahr 2019 gelegen.Zuletzt hätten sowohl Norwegian Air Shuttle als auch die Lufthansa überraschend gute Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. An der Börse sei es auch deshalb mit beiden Aktien zuletzt wieder nach oben gegangen.Trotz der zuletzt ermutigenden Verkehrs- und Quartalszahlen dürften die nächsten Monate für Airlines schwierig werden. Norwegian Air Shuttle dürfte als Billigflieger mit vielen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sowie der sehr jungen Flugzeugflotte (Durchschnittsalter 3,6 Jahre) und niedrigen Kosten deutlich besser durch die Krise kommen als viele Konkurrenten. Die Aktie bleibe aber ausnahmslos für Mutige geeignet (Stoppkurs: 0,84 Euro).Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.