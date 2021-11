7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös in Höhe von EUR 2,2 Mrd. im Oktober habe die Fluglinie einen Großteil der im Vorjahr erhaltenen staatlichen Unterstützung zurückgezahlt, womit sich die Bilanzstruktur verbessert habe. Durch die Ausgabe der neuen Aktien habe sich im Zuge der Kapitalerhöhung die Aktienanzahl (Bezugsverhältnis 1:1) verdoppelt.In den letzten Monaten seien die Passagierzahlen aufgrund von verringerten Reisebeschränkungen und der saisonalen Urlaubssaison deutlich gestiegen. In Q3 21 habe die Lufthansa 20 Mio. Passagiere befördert, was jedoch weiterhin nur 46% des Vergleichszeitraums aus 2019 entspreche. Die Lockerung der Einreisebestimmungen in die USA und eine anziehende Aktivität bei Geschäftsreisen sollten in den kommenden Wochen und Monaten die Passagierzahlen unterstützen. Die neuerlich steigenden Covid-19 Infektionen stünden jedoch nach Meinung der Analysten einer weiteren nachhaltigen Erholung des Flugverkehrs in absehbarer Zeit entgegen. Die Vereinigung Europäischer Flughafenbetreiber erwarte das Erreichen des pre-Covid Passagierniveaus erst im Jahr 2025.Der Ausblick des Unternehmens lese sich nach Meinung des Analysten, vor allem in Anbetracht der aktuell wieder stark steigenden COVID-19 Infektionszahlen, als optimistisch. Die Lufthansa Group erwarte für das Q4 21 eine Kapazität, gemessen an angebotenen Sitzkilometern, von ca. 60% des Vorkrisenniveaus 2019. Die Fluglinie bestätige damit die Kapazitätserwartung von ca. 40% des Vorkrisenwertes für das Gesamtjahr 2021. Für das Gesamtjahr 2022 werde eine Kapazität von über 70% im Vergleich zu 2019 erwartet. Im Q4 21 werde ein positives EBITDA und ein positiver operativer Cash Flow in Aussicht gestellt.Lufthansa habe in Q3 21 unerwartet einen operativen Gewinn iHv. EUR 17 Mio. erzielen können und damit die Markterwartungen übertroffen. Bereinigt um Restrukturierungskosten für den laufenden Personalabbau habe der operative Gewinn EUR 272 Mio. betragen.Maurer sehe Lufthansa als einen möglichen mittelfristigen Gewinner der erwarteten Konsolidierung im europäischen Luftverkehr. IAG Group, Air France KLM, Lufthansa, sowie die führenden Billigfluglinien Ryanair und Wizz Air sollten mittel- bis langfristig ihre Marktanteile steigern können. Eine höhere Marktkonzentration würde auch mit einem allgemeinen Anstieg des Preisniveaus und einer verbesserten Profitabilität der Marktführer einhergehen.Lufthansa habe ein umfassendes Restrukturierungs- und Transformationsprogramm - ReNew - eingeleitet und richte das Unternehmen auf das krisenbedingt veränderte Marktumfeld aus. Demnach solle die bereinigte EBIT-Marge 2024 bei mindestens 8% liegen. Das Ergebnis auf das eingesetzte Kapital (ROCE) ohne liquide Mittel solle mindestens 10% erreichen. Der Personalstand der Fluglinie habe sich bisher um ca. ein Viertel auf rund 100.000 Mitarbeiter verringert.Zur Berechnung seines Kurszieles von EUR 6,50 schlage der Analyst eine Prämie von 10% auf die historischen EV/EBITDA und KGV Multiples, (aufgrund von langfristig erwarteten positiven Konsolidierungseffekten) auf und bewerten die Aktie anhand von Konsensusschätzungen für das Jahr 2024.Nach Durchführung der Kapitalerhöhung im Volumen von EUR 2,2 Mrd., wodurch sich die Aktienanzahl auf 1,2 Mrd. verdoppelte, setzt Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, ein neues Kursziel von EUR 6,50 fest und bestätigt die "Halten"-Empfehlung. Neuerlich steigende Covid-19 Infektionszahlen stünden einer nachhaltigen Erholung des Flugverkehrs in der kurzen Frist entgegen, wodurch der Analyst aktuell kein Momentum für den Aktienkurs sehe. Das Erreichen des pre-Covid Passagierniveaus werde im europäischen Flugverkehr erst für Mitte des Jahrzehntes erwartet. Zusätzlich würden hohe Kerosinkosten in Folge des Ölpreisanstieges die Ergebnisse belasten. (Analyse vom 03.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen