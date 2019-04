Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

22,01 EUR 0,00% (25.04.2019, 11:16)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

22,04 EUR +0,14% (25.04.2019, 11:32)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.04.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist in den ersten drei Monaten des Jahres überraschend tief in die roten Zahlen gerutscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nach vorläufigen Berechnungen sei das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) im Auftaktquartal auf minus 336 Mio. Euro eingebrochen. Im Vorjahreszeitraum habe noch ein Plus von 52 Mio. Euro in der Bilanz gestanden. Zur Begründung habe der Konzern unter anderem auf die hohen Kerosinkosten verwiesen. Sie allein hätten mit mehr als 200 Mio. Euro zu Buche geschlagen. Darüber hinaus hätten marktweite Überkapazitäten in Europa zu einem hohen Preisdruck geführt, so das Unternehmen. Die Stückerlöse sowohl bei den Netzwerkairlines - Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines - als auch bei der Billigplattform Eurowings hätten sich daher deutlich negativ entwickelt. Die Lufthansa habe aber auch betont, dass die Vergleichszahlen aus dem Jahr 2018 wegen der AirBerlin-Pleite außerordentlich stark gewesen seien.Diese Erkenntnis habe sich denn auch mit etwas Verzögerung an der Börse durchgesetzt. Denn nach einem schwachen Start sei die Aktie noch ins Plus gedreht. Versöhnlich habe Anleger offenbar auch gestimmt, dass die Airline wegen der guten Buchungslage und einer deutlichen Verlangsamung des marktweiten Kapazitätswachstum im laufenden Quartal wieder mit einem Anstieg der Stückerlöse zum Vorjahr rechne und daher für das Gesamtjahr unverändert eine bereinigte EBIT-Marge von 6,5 bis 8,0 Prozent in Aussicht stelle. Die UBS sehe daher auch keinen Grund, von ihrer Kaufempfehlung mit Kursziel 26,50 Euro abzurücken.Doch längst nicht alle Analysten würden diese Zuversicht teilen. Independent Research etwa habe nach dem verkorksten Jahresauftakt Zweifel an den EBIT-Zielen der Kranich-Airline angemeldet und daher das Kursziel von 23 auf 22,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. "Das Risiko einer Gewinnwarnung ist gestiegen", so das Analysehaus. Anleger seien daher gut beraten, bei Investments in die Aktie eine etwas vorsichtigere Schiene zu fahren. (Ausgabe 16/2019)