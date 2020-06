Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,485 EUR +0,43% (17.06.2020, 11:37)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,52 EUR +1,06% (17.06.2020, 11:23)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.06.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) von "halten" auf "verkaufen" herab.Der größte Einzelaktionär Thiele habe laut eigenen Angaben bei der Lufthansa von 10,0% auf über 15% aufgestockt. In einem Interview mit der "FAZ" (Ausgabe vom 17.06.2020) habe sich Thiele mit dem Rettungspaket (v.a. Staatsbeteiligung von 20% zu 2,56 Euro je Aktie) unzufrieden gezeigt. Er strebe Nachverhandlungen an. Diermeier interpretiere seine Interview-Aussagen als nicht eindeutig (wolle nicht blockieren oder ausbremsen, habe sich aber noch nicht hinsichtlich seines Votums auf der außerordentlichen Hauptversammlung (am 25.06.; 75% zur Annahme des Rettungspakets nötig) entschieden, noch nicht entschieden hinsichtlich des Vorgehens nach dem Hauptversammlungsbeschluss).Diermeier erachte nach wie vor die "Kröte" Staatseinstieg mit signifikantem Abschlag als das kleinere Übel gegenüber einem Schutzschirmverfahren (Insolvenz in Eigenverwaltung = wahrscheinlich nahezu Totalverlust der Altaktionäre). Das Lufthansa-Management habe bei der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung daraufhin hingewiesen, dass die Zeit dränge. Diermeier sei bisher davon ausgegangen, dass das Rettungspaket auf der außerordentlichen Hauptversammlung angenommen werde. Die Risiken diesbezüglich seien seines Erachtens jedoch gestiegen.Zusammen mit dem Kursanstieg der Lufthansa-Aktie seit seiner letzten Kommentierung (am 03.06.) sieht Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, nun ein Rückschlagpotenzial und votiert daher neu mit "verkaufen" (alt: "halten"). Das Kursziel laute unverändert 9,50 Euro. (Analyse vom 17.06.2020)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: