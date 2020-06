Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,85 EUR -10,25% (25.06.2020, 09:32)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,80 EUR +9,40% (25.06.2020, 09:17)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.06.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Der größte Lufthansa-Einzelaktionär Thiele (15,5%) habe nun seine Zustimmung (nicht nur Enthaltung oder gar Ablehnung) für das staatliche Rettungspaket (hierzu heute außerordentliche Hauptversammlung) signalisiert. Damit bestehe nach Meinung von Diermeier eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die notwendige Zweidrittelmehrheit (weil weniger als 50% des Aktienkapitals ihre "Teilnahme" angemeldet hätten) für die Zustimmung zum Rettungspaket zustande komme. Zudem habe sich die Lufthansa mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, dass die Kosten um 500 Mio. Euro reduzieren solle. Zudem zitiere die "FAZ" die Pilotengewerkschaft VC damit, dass in Eckpunkten ein Maßnahmenpaket ausgehandelt worden sei, womit die Kosten um 850 Mio. Euro gesenkt werden sollten.Diermeier sei nach wie vor der Auffassung, dass die "Kröte" Staatseinstieg (trotz Verwässerung der Altaktionäre sowie deutlichem Abschlag des Einstiegspreises zum aktuellen Aktienkurs) das kleinere Übel gegenüber einem Schutzschirmverfahren darstelle. Der MDAX-Titel sei durch die gestiegenen Unsicherheiten infolge des Thiele-Zeitungsinterviews (FAZ-Ausgabe von 17.06.2020) unter Druck geraten.Unter Berücksichtigung des Kursrückgangs der letzten Tagen sowie dem Abbau von Unsicherheiten lautet unser Rating für die Lufthansa-Aktie neu "halten" (alt: "verkaufen"), so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 9,50 Euro auf 9,90 Euro erhöht. (Analyse vom 25.06.2020)