09.03.2020



10,755 EUR -6,80% (09.03.2020, 15:10)



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa habe in den vergangenen Wochen stark unter der Corona-Hysterie gelitten. Auch im heutigen Handel gehe es mit den Anteilscheinen der größten deutschen Fluggesellschaft wieder kräftig bergab. Viele Investoren würden angesichts der Panik, die zu Wochenbeginn um sich greife, Reißaus nehmen. Dabei lohne sich hier durchaus ein genauer Blick.Denn so sehr die Buchungsrückgänge und Flugausfälle das Konzernergebnis der Kranich-Airline belasten würden, mittel- bis langfristig könnte das Unternehmen am Ende durch diese Krise noch profitieren. Schließlich könnten nach der britischen Flybe demnächst auch noch weitere kleinere und vor allem finanziell schwächere Konkurrenten der Lufthansa in die Insolvenz schlittern. Dadurch würden sich die aktuell bestehenden Überkapazitäten an den europäischen Märkten verringern und die Ticketpreise könnten im Zuge dessen wieder anziehen.Bei der Lufthansa müssten sich Anleger keine größeren Sorgen machen. Die Kranich-Airline verfüge über eine solide Bilanz, stattliche Rücklagen und schreibe - anders als viele Wettbewerber - kontinuierlich schwarze Zahlen.Zudem habe die Schock-Meldung für viele Investoren, dass der Ölpreis zwischenzeitlich um satte 30 Prozent eingebrochen sei, für die Lufthansa natürlich einen positiven Effekt: Die Treibstoffausgaben - der größte Kostenblock beim DAX-Konzern - dürften dadurch sinken. Zwar zähle das Unternehmen traditionell zu den Airlines, die am besten gegen höhere Ölpreise gehedgt seien. Dennoch sollte das Konzernergebnis davon deutlich profitieren, würden die Ölpreise in etwa auf den aktuellen Niveaus verharren.Aufgrund der aktuellen Panik an den Märkten drängt sich ein Kauf allerdings vorerst noch nicht auf, so Thorsten Küfner. Wer bereits dabei sei, beachte den Stopp bei 10,00 Euro. (Analyse vom 09.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: