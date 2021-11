Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die lange Leidenszeit für die Lufthansa sei vorbei: Nach 20-monatiger Einreisesperre dürften nun wieder geimpfte Geschäftsreisende und Touristen in die USA fliegen. Für die Lufthansa sei dies von enormer Bedeutung. Denn das Geschäft mit Nordamerika sei ein sehr wichtiger Ertragsbringer für die Airline. Daher freue sich der MDAX-Konzern nun besonders darüber, wie gut das Angebot angenommen worden sei.Ersten Angaben zufolge hätten die Buchungen bisher bei knapp 80 Prozent des Vorkrisenniveaus gelegen. "Die Buchungslage ist super", habe Lufthansa-Manager Klaus Fröse gegenüber Reuters TV. betont "Wir sind für die kommenden Tage und Wochen fast ausgebucht. Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Segment wieder auf die alte Größenordnung kommen."Die jüngsten Verbesserungen im operativen Geschäft habe auch die Ratingagentur S&P Global Ratings zur Kenntnis genommen. Daher hätten deren Experten nun den Ausblick für die Bonität der Lufthansa von "stabil" auf "negativ" erhöht. Das Lang- und das Kurzfristrating seien mit BB-/B bestätigt worden.S&P rechne nach einem schwachen ersten Halbjahr 2021 nun dank steigender Impfquoten und der Lockerung von Reisebeschränkungen in immer mehr Ländern mit einer anziehenden Nachfrage weltweit natürlich ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau aus.Nachdem die Aktie bis auf knapp 7,00 Euro gestiegen ist, sollten investierte Anleger den Stoppkurs auf 5,30 Euro nachziehen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: