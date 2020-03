Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,40 EUR +7,26% (13.03.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,84 EUR +9,33% (13.03.2020, 22:26)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe."Unsere Airlines erhalten inzwischen jeden Tag mehr Stornierungen als Buchungen." Ein Satz wie Donnergroll. Dass er von Lufthansa-Chef Carsten Spohr stamme, bereite sowohl MItarbeitern als auch Aktionären gleichermaßen Sorge. Der deutsche Luftverkehrskonzern brauche frisches Geld. Aktionäre müssten auf ebendieses verzichten. Die Dividende drohe auszufallen.Der Schritt solle helfen, die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern, wie die Lufthansa am späten Freitagabend in Frankfurt mitgeteilt habe.Damit die Lufthansa die Krise überstehe, sollten nicht nur die Aktionäre auf die Dividende für 2019 verzichten. Das Unternehmen habe sich auch neue Kredite i.H.v. 600 Mio. Euro gesichert. Damit verfüge der Konzern über flüssige Mittel von rund 4,3 Mrd.Euro, habe es geheißen. Hinzu kämen ungenutzte Kreditlinien von rund 800 Mio. Euro. Um die Kasse weiter zu füllen, wolle die Lufthansa auch Flugzeugfinanzierungen nutzen. Von einer Staatsbeteiligung wolle man in Lufthansa-Kreisen allerdings angesichts der hohen Liquiditätsreserven nichts wissen.Gleichzeitig habe CEO Carsten Spohr die Mitarbeiter zu Solidarität und Verzicht aufgerifen, "um die Zukunft der Lufthansa-Gruppe zu sichern". Ziel sei, möglichst alle Beschäftigten an Bord zu halten, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: