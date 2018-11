Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.11.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Rückfall in Richtung des Jahrestiefs durchaus möglich - ChartanalyseDie Aktie der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 31,26 EUR aus dem Januar 2018 in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese laufe im Wesentlichen in einem Trendkanal ab und habe am 30. Oktober 2018 zu einem Jahrestief bei 17,045 EUR geführt. Von dort aus habe die Aktie deutlich angezogen und am Montag fast den Widerstand bei 21,86 EUR und damit beinahe den Abwärtstrend seit Januar 2018 erreicht, der heute bei 21,89 EUR verlaufe. Bei 22,17 EUR verlaufe zudem der EMA 200.Damit dürfte eine neue Verkaufswelle einsetzen. Ein Rückfall in Richtung des Jahrestiefs bei 17,045 EUR sei durchaus möglich. Erst ein Ausbruch über den EMA 200 bei aktuell 22,17 EUR würde der Aktie größeres Aufwärtspotenzial verschaffen. In diesem Fall wären Gewinne in Richtung 26,21 bis 26,64 EUR möglich. (Analyse vom 28.11.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:21,07 EUR -1,45% (27.11.2018, 17:35)