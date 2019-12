Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

16,97 EUR -0,03% (05.12.2019, 08:41)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.12.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Rückfall in Richtung 16,29 bis 16,22 EUR möglich - ChartanalyseDie Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) befindet sich seit einem Allzeithoch bei 31,26 EUR aus dem Januar 2018 in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei der Wert am 16. August 2019 auf ein Tief bei 12,58 EUR gefallen. Anschließend sei es zu einer kleinen Bodenbildung gekommen, welche am 11. Oktober vollendet worden sei. Am 7. November habe der Wert das rechnerische Ziel aus dieser Bodenbildung erreicht. Es sei zu einem Hoch bei 17,95 EUR gekommen, danach sei die Lufthansa-Aktie in eine Konsolidierung geschwenkt.Die Lufthansa-Aktie dürfte in den nächsten Tagen weiter konsolidieren. Ein Rückfall in Richtung 16,29 bis 16,22 EUR sei wahrscheinlich. Sollte sich die Konsolidierung etwas hinziehen, wären auch Abgaben bis ca. 15,53 EUR möglich. Ein klares Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 17,80 EUR. Dann könnte die Aktie in Richtung des Abwärtstrends seit Januar 2018 bei aktuell 19,53 EUR ansteigen. (Analyse vom 05.12.2019)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:16,875 EUR +0,96% (04.12.2019, 17:35)