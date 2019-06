Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Seit dem starken Kursanstieg im Zuge der optimistischen Aussagen von Konzernchef Carsten Spohr pendle der DAX-Titel um den Schlusskurs von Dienstagabend. Jedoch könnte es bei der Lufthansa-Aktie bald wieder richtig spannend werden.So wäre es nun zunächst wichtig, dass sich das Papier der Fluggesellschaft oberhalb der Marke von 17,05 (2018er-Tief) oder wenigstens 16,82 Euro (2019er-Tief) halten könne. Denn andernfalls drohe ein rascher Abverkauf. Der nächste Unterstützungsbereich wäre dann erst im Bereich um 16,00 Euro zu finden. Darunter wäre nochmals Luft bis etwa 15,40 Euro - einer Marke aus dem Jahre 2016.Es sei aber auch durchaus wahrscheinlich, dass es zu einer kräftigen - fundamental betrachtet absolut gerechtfertigten - Erholung der günstig bewerteten Aktie komme. Hierfür wäre vor allem wichtig, dass die Hürde bei 17,80 Euro genommen werde. In diesem Fall hätte der Titel anschließend reichlich Luft nach oben.Derzeit stünden die Chancen für einen weiteren Abverkauf oder eine kräftige Erholung in etwa 50:50. Bis es zu einer klaren charttechnischen Richtungsentscheidung komme, bestehe für Investoren kein Handlungsbedarf.Wer bei der Lufthansa-Aktie bereits engagiert ist, sollte weiterhin den Stopp bei 16,80 Euro im Auge behalten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link