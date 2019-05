Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.05.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageurteil für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Das Q1-Zahlenwerk sei ohne große Überraschungen geblieben, nachdem die Fluggesellschaft Mitte April per Ad-hoc bereits das bereinigte EBIT (-336 (Vj.: +52) Mio. Euro) veröffentlicht habe. Die Geschäftsentwicklung sei in Q1/2019 von Preisdruck (umsatzseitig) und überproportional gestiegenen operativen Kosten (v.a. Treibstoffkosten (+17% y/y)) geprägt gewesen.Der Ausblick für 2019 sei auf der Konzernebene mehrheitlich bestätigt worden (u.a. Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich; bereinigte EBIT-Marge: 6,5% bis 8,0%; aber Treibstoffkostenanstieg: +700 (zuvor: +650) Mio. Euro y/y). Diermeier halte die Guidance noch für erfüllbar, viel dürfe aber nicht mehr im weiteren Jahresverlauf passieren. Dass die Unternehmensleitung die Trennung vom Catering-Geschäft (LSG) vorbereite, stelle für Diermeier keine Überraschung dar.Die Analystenerwartungen hätten Bestand (u.a. EPS 2019e: 3,90 Euro; EPS 2020e: 4,23 Euro). Die Bewertungskennzahlen (u.a. KGV 2019e: 5,5; KGV 2020e: 5,1) seien nach Ansicht des Analysten Ausdruck der geringen Gewinndynamik sowie der Krisenanfälligkeit des Geschäftsmodells.