Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der deutsche Luftverkehrskonzern habe gestern seine Zahlen für das von den weltweiten Corona-Lockdowns geprägte Quartal vorgelegt. Die Prognosen für die kommenden Monate und Jahre würden alles andere als optimistisch geklungen. So habe CEO Carsten Spohr betont, dass es wohl sogar bis 2024 dauern dürfte, bis das Passagierniveau des Jahres 2019 wieder erreicht werden könnte. Zuvor sei noch von 2023 ausgegangen worden. Zudem würden auch in den kommenden Quartalen hohe Mittelabflüsse drohen."Der Aktionär" sei nach den Quartalszahlen weiterhin skeptisch gestimmt. Das Marktumfeld bleibe für den Konzern sehr rau, schwarze Zahlen in weiter Ferne und das Chartbild eher trüb. Anleger sollten daher nach wie vor an der Seitenlinie bleiben, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:7,832 EUR -4,67% (07.08.2020, 09:38)