Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,335 EUR +2,72% (30.03.2021, 09:42)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,225 EUR +2,46% (30.03.2021, 09:29)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (30.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Experten der Privatbank Berenberg hätten den Airline-Sektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Für die Lufthansa-Aktie sähen sie dabei noch großes Abwärtspotenzial. Dagegen sei man für die beiden Billigflieger easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1) und Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z) zuversichtlicher gestimmt.So sei das Kursziel für die easyJet-Aktie von 850 auf 960 GBp (umgerechnet 11,17 Euro) erhöht und das Votum auf "hold" belassen worden. Analyst Adrian Yanoshik habe erklärt, er sei für die Preisentwicklung im Sektor nun positiver gestimmt. Daher habe er die Ryanair-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft. Zudem sei das Kursziel von 15 auf 20 Euro angehoben worden. Er habe betont, der irische Billigflieger dürfte 2022 am schnellsten wieder profitabel werden.Auch für den AKTIONÄR bleibe die Ryanair-Aktie der Favorit im Airline-Sektor. Billigflieger wie Ryanair oder easyJet dürften es aufgrund der niedrigeren Kosten sowie der höheren Flexibilität im Falle einer Erholung des Flugverkehrs in Europa deutlich leichter haben als große Netzwerk-Airlines als etwa Lufthansa, IAG oder Air France-KLM. Mutige Anleger könnten bei Ryanair (Stoppkurs: 13,50 Euro) und easyJet (Stoppkurs: 7,80 Euro) weiter zugreifen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: