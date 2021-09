Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Am Sonntag habe die Fluggesellschaft die Details zur lange erwarteten Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Nun hätten sich die ersten Analysten dazu geäußert. Das Gros der Experten bleibe skeptisch. Und dabei steche vor allem die Credit Suisse heraus.So habe deren Analyst Neil Glynn das Kursziel für Lufthansa nach Ankündigung einer Kapitalerhöhung von 4,47 auf 3,91 Euro reduziert und das Rating auf "underperform" belassen. Analyst Neil Glynn habe seine Prognose für den Gewinn je Aktie ab 2022 halbiert und reflektiere damit die Verdoppelung der Aktienzahl im Zuge der Kapitalmaßnahme.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Votum für Lufthansa angesichts einer Kapitalerhöhung auf "sell" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Analyst Patrick Creuset habe auf die Begleitaussage verwiesen, dass die Lufthansa nun in Q3 mit einem voraussichtlich positiven operativen Ergebnis (EBIT) rechne. Er und der Marktkonsens hätten bislang mit einem Quartalsverlust von 285 respektive 246 Mio. Euro gerechnet.Die DZ BANK habe das Rating für Lufthansa angesichts einer Kapitalerhöhung auf "halten" mit einem fairen Wert von 8 Euro belassen. Noch vor der Bundestagswahl stelle die Fluggesellschaft die Weichen für die Rückzahlung von Staatshilfen, habe Analyst Dirk Schlamp geschrieben. Aufgrund der Fortschritte beim Konzernumbau, dem Cargo-Geschäft und der Erholung im Geschäftsreiseverkehr werde für das Q3 ein wieder positives bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) erwartet.Auch DER AKTIONÄR bleibe für den MDAX-Titel zurückhaltend. Der Start des Bezugsrechtehandels dürfte den Aktienkurs belasten.Die Perspektiven sind ungewiss, weshalb die Lufthansa-Aktie ein heißes Eisen bleibt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)