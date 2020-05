Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Meldung, wonach sich die Regierung und die Lufthansa offenbar endlich in nahezu allen Punkten einig seien, habe an der Börse für Erleichterung gesorgt. Der zuvor über viele Wochen hinweg gebeutelte Kurs habe deutlich zugelegt. Die Zitterpartie um die mögliche Hilfeleistungen für den DAX-Konzern habe zuletzt für große Unsicherheit gesorgt, zumal selbst der Super-Gau im Raum gestanden habe.Wie wichtig die Unterstützung des Staates für die Airline sei, zeige diese Meldung: Für die US-Ratingagentur S&P seien Anleihen der Fluggesellschaften Lufthansa und IAG nur noch "Ramsch". Das Institut habe am Mittwoch in einer Sektorbetrachtung die Bewertung beider Unternehmen um eine Stufe auf "BBB-" gestuft. Trotzdem wolle die Agentur die Fluggesellschaften auf weitere Abstufungen prüfen. Auch die Bewertung von Easyjet und Ryanair sei um eine Stufe gesenkt worden. Anleihen im "Ramsch"-Bereich seien nur noch für spekulativ eingestellte Investoren interessant.Die Pandemie habe drastische Folgen für die Airlines, habe es weiter geheißen. Sie gefährde die Kreditqualität europäischer Fluggesellschaften erheblich und stelle die globale Luftfahrtindustrie insgesamt vor große Herausforderungen, so S&P. Die Agentur rechne mit einem Rückgang des weltweiten Flugverkehrs in diesem Jahr um die Hälfte.Die Aktie habe deutlich zulegen können, da nun der Super-Gau für die Aktionäre (sowie die Mitarbeiter und Gläubiger), eine Insolvenz in Eigenregie, verhindert werden dürfte. Dennoch dürfte die sehr ungünstige Gemengelage im Airline-Sektor eine große Belastung für die Lufthansa bleiben.Anleger sollten die von der Coronakrise arg gebeutelte Branche weiterhin meiden - zumal es zahlreiche Aktien gibt, bei denen jetzt schon satte Kursgewinne eingefahren werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link