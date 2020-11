Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,982 EUR +0,03% (05.11.2020, 08:17)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,016 EUR -0,22% (04.11.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Geschäftseinbruch in der Corona-Krise und die Stilllegung vieler Flugzeuge habe dem deutschen Luftverkehrskonzern im Sommer einen noch höheren Milliardenverlust eingebrockt als gedacht. Unter dem Strich sei im dritten Quartal ein Minus von fast 2 Mrd. Euro gestanden.Angesichts der schwachen Ticketnachfrage und der schwachen Auslastung wegen der Corona-Krise wolle die Lufthansa im vierten Quartal weiterhin höchstens ein Viertel der Vorjahreskapazität anbieten. Der Vorstand wolle den Mittelabfluss im operativen Geschäft im vierten Quartal auf 350 Mio. Euro begrenzen. Im Laufe des nächsten Jahres solle der operative Mittelzufluss wieder ins Positive drehen. Dazu müsse sich die Corona-Krise allerdings so entwickeln, dass der Konzern sein Flugangebot wieder auf rund 50% des Vorkrisenniveaus hochfahren könne.Es seien weiterhin sehr schwere Zeiten für die Lufthansa. Das aktuelle Infektionsgeschehen mache es dem Konzern weiterhin sehr schwer, auf einen grünen Zweig zu kommen. Die Aussichten für die kommenden Monate würden trüb bleiben- Anleger sollten daher nach wie vor nicht zugreifen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link