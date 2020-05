Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.05.2020/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach wochenlangen Verhandlungen zwischen dem von der Bundesregierung eingesetzten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) und der Lufthansa habe jüngst endlich eine Einigung erzielt werden können. Jetzt funke der Aufsichtsrat des deutschen Luftverkehrskonzerns dazwischen, da er durch die möglichen (also noch nicht sicheren) Wettbewerbsauflagen der EU-Kommission große Nachteile für die Lufthansa befürchte. Allerdings hätten die Aufseher im Rahmen ihrer Pressemitteilung betont, dass die Hilfen durch den WSF die einzig gangbare Alternative bleiben würden. Das Schreckensgespenst vieler Aktionäre (sowie Mitarbeiter und Gläubiger), eine Insolvenz in Eigenregie, sollte damit vom Tisch sein.Die Lufthansa-Führung müsste sich nun entscheiden: Wolle man vom Staat hauptsächlich nur Kredite bekommen, um möglichst wenig Auflagen aus Brüssel zu erhalten? Dann würden sich aber die Bilanzkennziffern durch die anhaltend hohen Verluste der kommenden Wochen und Monate (zur Erinnerung: aktuell verliere die Lufthansa jede Stunde rund 1 Mio. Euro) weiter verschlechtern. Früher oder später müsse der DAX-Konzern aber wohl auch seien Eigenkapitalbasis wieder stärken. Ohne Staatshilfen dürfte es jedoch sehr schwierig werden, Eigenkapital i.H.v. fast 5 Mrd. Euro einzusammeln (wie es der Deal mit dem WSF eigentlich vorsehe), wenn sich die aktuelle Marktkapitalisierung auf nur 4,4 Mrd. Euro belaufe.Womöglich pokere man bei der Lufthansa auch darauf, dass die Bundesregierung bei der EU möglichst geringe Auflagen durchsetze, sodass nur wenig Start- und Landerechte in Frankfurt und München verloren gehen würden. Die Unsicherheit bleibe jedenfalls groß.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link