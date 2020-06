Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem der Flugbetrieb bei der Lufthansa weiter hochgefahren werde, habe nun auch die Tochter Austrian Airlines (AUA) heute ihren ersten Linienflug seit drei Monaten durchgeführt. Allerdings würden die jüngsten Nachrichten aus Peking die Anleger beunruhigen, weshalb die Lufthansa-Aktie wohl mit einem satten Minus in den heutigen Handelstag starten werde.Indes müssten auch bei der österreichischen mit Staatshilfen geretteten AUA im Zuge der Corona-Krise mehr als 1.000 Angestellte um ihren Job bangen. Zwar sei die AUA dank der Staatshilfen dauerhaft gerettet, mittelfristige könnte es aber zu viele Mitarbeiter geben, habe AUA-Chef Alexis von Hoensbroech dem Standard gesagt (Wochenendausgabe). Zunächst seien für zwei Jahre Kurzarbeit geplant, so lange könne es keine Kündigungen geben. "Unser Ziel sind 80 Prozent der früheren Unternehmensgröße im Jahr 2022", so Hoensbroech. "Da hätten wir dann aus jetziger Sicht 1.100 Mitarbeiter zu viel." Der Manager gehe allerdings aus, dass ein großer Teil des Abbaus bis zum Jahr 2022 über Fluktuation erreicht werden könne.Die Lufthansa-Tochter habe erst vor wenigen Tagen ein Rettungspaket mit Beteiligung des Staates erhalten im Umfang von 600 Millionen Euro. Aktuell beschäftige die Austrian Airlines rund 7.000 Mitarbeitern. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe in diesem Zusammenhang betont, dass die Einigung dazu führe, "dass die Masse dieser Arbeitsplätze aufrecht erhalten bleiben kann".Die Aktie der Lufthansa verliere im vorbörslichen Handel deutlich. Einige Marktteilnehmer würden nach den jüngsten Meldungen aus China eine neue Infektionswelle befürchten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link