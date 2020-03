Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,002 EUR +4,07% (19.03.2020, 20:33)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,968 EUR +8,62% (19.03.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der deutsche Luftverkehrskonzern habe heute seine Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt und sich gewissermaßen an einer Art Prognose für die kommenden Wochen und Monate versucht. Um es kurz zu fassen: Der Betrieb werde zu 95% komplett eingestellt! Mit dem Kurs der Lufthansa-Aktie sei es dennoch nach oben gegangen, zumal es nun einen neuen Großaktionär gebe.So habe der Münchner Milliardär Heinz Hermann Thiele die in den vergangenen Wochen kräftig gesunkenen Kurse genutzt, um sich bei der Lufthansa mit 5,29% einzukaufen. Gut möglich, dass dem Großaktionär von Knorr Bremse oder Vossloh die aktuell enorm günstige Bewertung des DAX-Konzerns gefallen habe.Die Bewertung der Lufthansa-Aktie sei natürlich aktuell fast schon aberwitzig günstig. Derzeit herrscht an den Märkten aber noch die blanke Panik und es sei nicht absehbar, wann dieser Ausnahmezustand ende - Zitat von CEO Carsten Spohr: "Ich würde mich erst mal freuen, wenn wir im Sommer wüssten, wieder fliegen zu dürfen." Daher sollten Anleger vorerst noch ihr Pulver trocken halten. Angesichts der derzeitigen Marktverwerfungen biete sich weiterhin eher die Seitenlinie und das Warten auf eine Bodenbildung an, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: