Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,102 EUR -0,11% (22.03.2022, 10:44)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,113 EUR +0,84% (22.03.2022, 10:59)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.An den deutschen Flughäfen befinde sich am heutigen Dienstag erneut das Sicherheitspersonal im Warnstreik. Die Luftraumsperrung über Russland belaste ebenfalls mit erhöhten Kosten.Das Umfliegen des russischen Luftraums koste europäische und amerikanische Fluglinien nach Moskauer Schätzung wöchentlich mehr als 34 Millionen Euro. Das habe das russische Verkehrsministerium am Samstag mitgeteilt. "Das führt dazu, dass die Preise für Tickets und Fracht steigen, was sich unmittelbar auf die Passagiere und die Frachtversender auswirkt." Allein die Lufthansa rechne mit Zusatzkosten von einer Million Euro im Monat.Zusätzliche Kosten verursache aktuell auch ein Warnstreik des Luftsicherheitspersonals an acht Flughäfen. Dieser habe am Dienstagmorgen zu vielen Streichungen und Behinderungen geführt. Am größten Drehkreuz Frankfurt etwa könnten keine Passagiere zusteigen. Nur im Umsteigeverkehr solle ein Notdienst angeboten werden. Bis zum Morgen seien nach Angaben der Betreiberin von 790 geplanten Flügen 108 abgesagt worden. Starke Einschränkungen seien auch aus Berlin und Hamburg gemeldet worden. In der Hansestadt seien nach Flughafenangaben alle 88 geplanten Abflüge gestrichen worden.Die Herausforderungen bei der Lufthansa würden nicht weniger. Dennoch habe die Lufthansa-Aktie alleine durch den Corona-Schock deutlich an Wert verloren und damit bereits viele Probleme eingepreist. Die Volatilität bleibt vorerst hoch, dennoch können mutige Anleger auf eine weitere Erholung setzen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Wichtig sei, den Stopp bei 5,20 Euro zu beachten. (Analyse vom 22.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link