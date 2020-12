Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,748 EUR -0,43% (18.12.2020, 09:32)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,73 EUR -0,12% (18.12.2020, 09:17)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe den Airline-Sektor in Europa erneut genauer unter die Lupe genommen. Analystin Carolina Dores habe betont, dass die Passagierzahlen schnell und stark steigen dürften, sobald die Beschränkungen wegen Corona nicht mehr nötig sein würden. Sie gebe aber auch zu bedenken, dass im Sommer 2020 noch nicht wieder das 2019er-Niveau erreicht werden könne. Auch deshalb habe sie ihr Anlagevotum für die Lufthansa-Aktie mit "underweight" bestätigt. Das Kursziel sehe sie weiterhin bei nur 5 Euro. Ihrer Ansicht nach gebe es bei der Kranich-Airline Risiken wegen der Restrukturierung. Zudem halte sie die Bewertung der Lufthansa-Aktie für nicht günstig."Der Aktionär" sei für die Lufthansa-Aktie zwar optimistischer als Morgan Stanley gestimmt, dennoch bleibe die Ryanair-Aktie derzeit der Favorit im Airline-Sektor. Wer bei der Lufthansa an Bord sei, beachte den Stopp bei 7,50 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: